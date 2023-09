© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre il tasso di occupazione sale al 61,3 per cento (+0,3 punti), quello di disoccupazione scende al 7,6 per cento (-0,3 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni cala al 33,5 per cento (-0,1 punti). Lo rende noto l'Istat.(Rin)