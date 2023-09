Palermo: Gdf sequestra oltre 150 mila prodotti non sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Palermo hanno sottoposto a sequestro, presso due esercizi commerciali siti in Termini Imerese e Misilmeri, 154.278 accessori di vario genere, tra cui 1.076 articoli elettrici e 24 prodotti liquidi da inalazione (P.L.I.) della categoria “sigarette elettroniche usa e getta” sprovvisti del codice univoco di identificazione. In particolare, i finanzieri appartenenti al Gruppo di Termini Imerese e alla Compagnia di Bagheria hanno rinvenuto tale merce non riportante, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio Ce che conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. (segue) (Rin)