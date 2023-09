Moda: annunciati primi ospiti di Vogue "Forces of fashion" a Roma, all'ex Mattatoio il 21 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Forces of Fashion, l'evento che Vogue organizza ogni anno a New York e che quest'anno coinvolgerà anche Città del Messico e Mumbai, arriva per la prima volta a Shanghai e a Roma. Nella Capitale italiana, sarà ospitato nel suggestivo complesso architettonico dell'ex Mattatoio, polo culturale contemporaneo nel quartiere Testaccio, il prossimo 21 ottobre. L'evento, gratuito e su registrazione, organizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell'assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, partner istituzionale dell'iniziativa, vuole dare al pubblico l'opportunità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive e chi le racconta, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Al centro, la moda come barometro della realtà, come strumento di rinascita e di cambiamento, come avamposto dell'evoluzione del costume e della cultura, come interlocutore privilegiato per le arti, ma anche come piattaforma in cui costruire la propria carriera. Non mancheranno, infatti, iniziative ad hoc pensate per chi sogna il proprio futuro nel settore. Un'occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in prima persona con i protagonisti del settore, i grandi stilisti e la nuova generazione, gli editor di Vogue e le star del cinema.