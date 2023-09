Moda: annunciati primi ospiti di Vogue "Forces of fashion" a Roma, all'ex Mattatoio il 21 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno i due grandi padiglioni dell'ex Mattatoio di Roma ad ospitare l'appuntamento, il cui programma valorizzerà le felici connessioni tra moda, cinema, made in Italy e artigianato. Il padiglione 9B ospiterà workshop e spazi esperienziali, mentre nel padiglione 9A si svolgeranno i talk che vedranno sul palco grandi protagonisti della moda, del costume e del cinema che faranno conoscere al pubblico le loro visioni. La magia del cinema sarà al centro della conversazione tra l'Attrice, Modella e Regista Isabella Rossellini e Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema. A raccontare invece la loro visione della moda Sabato De Sarno, Direttore Artistico di Gucci, in dialogo con Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, e Pierpaolo Piccioli, Direttore Artistico di Valentino, protagonista di un talk insieme alla Giornalista, Scrittrice, Autrice teatrale e Conduttrice radiotelevisiva Concita De Gregorio. Si confronteranno sul ruolo delle donne nel mondo della moda Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Collezioni Uomo di Fendi e Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, ready-to-wear e accessori Dior, con la moderazione di Silvia Schirinzi, Fashion Director di Rivista Studio. (segue) (Com)