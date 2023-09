Moda: annunciati primi ospiti di Vogue "Forces of fashion" a Roma, all'ex Mattatoio il 21 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul palco insieme al professore associato e scrittore Emanuele Coccia alcuni dei talenti protagonisti di Fashion Panorama - The Italian New Wave - il progetto a cura di Vogue Italia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che dà voce e visibilità alle nuove generazioni di stiliste e stilisti italiani. Act N°1, Gisèle Claudia Ntsama, Cormio, lessico familiare, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, Ssheena racconteranno infatti come la nuova generazione di talenti Made in Italy si stia dedicando a "Building new esthetics". Vogue e la sua storia, sarà il protagonista dell'ultimo talk, che coinvolgerà Edward Enninful, Editor-in-Chief of British Vogue e European Editorial Director of Vogue e Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia. "Siamo entusiasti di portare nella Città Eterna la prima edizione italiana di Forces of Fashion. Accanto al ricco palinsesto di talk, siamo orgogliosi di poter offrire agli ospiti attività e momenti ad hoc capaci di far vivere a chi verrà all'ex Mattatoio il nostro mondo, un segno del nostro desiderio di stare tra la gente e accogliere un pubblico il più possibile ampio nella nostra visione della moda. Da quasi 60 anni Vogue Italia si impegna a fotografare e raccontare lo spirito del tempo con il linguaggio della moda, tenendo alto il dibattito internazionale e divertendosi al tempo stesso. Oggi continuiamo a farlo con l'obiettivo di portare storie, idee e la moda Made In Italy in un circuito globale che conta ben 28 edizioni", commenta Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia. (segue) (Com)