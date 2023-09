Moda: annunciati primi ospiti di Vogue "Forces of fashion" a Roma, all'ex Mattatoio il 21 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il sindaco Gualtieri abbiamo fortemente voluto che un evento internazionale dedicato alla moda e di altissimo livello come questo si svolgesse a Roma e in forma totalmente gratuita. Con Vogue e Force of Fashion, Roma riceve il testimone direttamente da New York e dalle principali metropoli del mondo. L'obiettivo è creare un'opportunità concreta di conoscenza e di approfondimento per tutte e tutti coloro che amano la moda e il design. Penso alle ragazze e ai ragazzi che sognano un futuro in questo campo, a quelli che studiano nelle Accademie di moda della nostra città ma anche ai professionisti del settore che dal confronto con i direttori artistici, gli stilisti e agli esperti di fama internazionale potranno trovare spunti unici e stimoli interessanti per il loro lavoro. Il 21 ottobre, in un luogo culturalmente significativo e di trasformazione come l'ex Mattatoio di Roma, i più importanti nomi del fashion internazionale si incontreranno per celebrare la moda e confrontarsi sulle tendenze future. Un grande evento che troverà eco nei principali media internazionali e di settore, un ulteriore tassello che restituisce a Roma la centralità che merita per storia e tradizione", afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a moda, turismo, sport e grandi eventi. (segue) (Com)