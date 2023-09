Moda: annunciati primi ospiti di Vogue "Forces of fashion" a Roma, all'ex Mattatoio il 21 ottobre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo grati al Comune di Roma per la straordinaria accoglienza e per aver creduto nel progetto dall'inizio. Oltre ai valori condivisi quali l'attenzione alla sostenibilità, l'inclusività e la creatività, percepiamo la volontà concreta di fare sistema, supportarsi a vicenda e coltivare un dialogo autentico, capace di includere generazioni diverse e differenti punti di vista", aggiunge Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia. Per chi non sarà presente, sarà possibile seguire i talk in streaming sul sito dedicato di Forces of Fashion. Nel contesto di Forces of Fashion, dal 19 al 22 ottobre, sarà possibile, grazie a una speciale collaborazione con Marsilio Arte e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, visitare la mostra "Helmut Newton. Legacy", che aprirà al pubblico il 18 ottobre all'Ara Pacis, in compagnia di Francesca Marani, Senior Photo Editor di Vogue Italia: un'occasione unica per tutti gli appassionati di fotografia di moda. I biglietti per partecipare all'evento saranno in vendita a partire da fine settembre sul minisito di Forces of Fashion. (Com)