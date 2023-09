Covid: Pd-Az-Avs, Schillaci riferisca in Senato su nuova ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico, per tramite della senatrice Beatrice Lorenzin, chiede che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, tenga un'informativa in Aula su "questa nuova, piccola ondata di Covid". Lorenzin nel suo intervento ha spiegato come serva che il ministro "ci illustri la situazione epidemiologica" infatti, permane "confusione su cosa fare per lavoratori fragili e pazienti più fragili". Alla richiesta del Pd si sono associati Azione, con la senatrice Mariastella Gelmini e Alleanza verdi e sinistra, con il senatore Tino Magni.(Rin)