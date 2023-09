Migranti: Molinari (Lega), governo ha messo in campo misure strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- Sul tema dei migranti "il governo ha messo in campo misure strutturali: non è vero che il decreto Cutro è stato un decreto spot. Come anche l'accordo con la Tunisia ha un suo valore". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad "Agorà" su Rai 3. "Mi chiedo - ha aggiunto - perché i governatori del centrosinistra non abbiano sottoscritto lo stato di emergenza che permetterebbe di gestire insieme al governo in maniera più ordinata l'immigrazione". (Rin)