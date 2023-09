Incentivi: in Aula Senato in corso dichiarazioni di voto su ddl di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula del Senato sono in corso dichiarazioni di voto sui disegni di legge delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (collegato alla manovra di finanza pubblica) e delega al governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese di Cataldi e altri.(Rin)