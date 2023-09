Montenegro: inviato Usa Escobar, non tutti i partiti del Paese sono per Ue, Nato e lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non tutti i partiti del Montenegro sono per l'Unione europea, la Nato e la lotta alla corruzione. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, commentando i negoziati in corso per la formazione del nuovo governo di Podgorica. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Alla domanda se sono visibili pressioni esterne, soprattutto da parte della Serbia, sul processo di formazione del governo in Montenegro, Escobar ha risposto che all'interno dei partiti "ci sono pressioni da tutte le parti". "Tuttavia ci sono state molte raccomandazioni, non direi richieste, ma raccomandazioni da parte degli Stati Uniti, dell'Ue, della Gran Bretagna e anche della Nato affinché il Montenegro eviti di introdurre nella sua coalizione un partito politico anti-Nato e anti-occidentale, che è anche contro l'Ue", ha sottolineato l'inviato speciale alla domanda su come reagirebbero gli Stati Uniti se la coalizione filo-serba Per il futuro del Montenegro (Zbcg) entrasse nella squadra di governo. (Seb)