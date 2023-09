Cina-Emirati: vicepresidente Han riceve presidente Consiglio nazionale federale a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con gli Emirati Arabi Uniti per consolidare gli scambi ad alto livello e la fiducia politica reciproca ed espandere la cooperazione a beneficio del partenariato strategico globale. Lo ha detto il vicepresidente cinese, Han Zheng, al termine di un colloquio avuto oggi a Pechino con il presidente del Consiglio nazionale federale emiratino, Saqr Ghubash. Han, riporta l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", ha ribadito che il suo Paese è pronto a condividere le opportunità di sviluppo con Abu Dhabi e si è congratulato con gli Emirati Arabi Uniti per l'ingresso nel gruppo Brics, di cui la Cina fa parte assieme a Brasile, Russia, India e Sudafrica. Il presidente del Consiglio nazionale federale, la massima istituzione legislativa negli Emirati, ha ribadito da parte sua la volontà di rafforzare gli scambi in vari settori, tra cui il commercio e gli investimenti. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, al termine del vertice tenuto a Johannesburg, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto scorsi, i Paesi Brics hanno ufficialmente invitato a unirsi al gruppo anche Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Etiopia e Iran. Secondo quanto annunciato, i suddetti Paesi diventeranno membri effettivi dal primo gennaio 2024.(Cip)