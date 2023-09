Prato: Gdf sequestra circa 1,5 milioni di articoli contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato circa 1,5 milioni di prodotti costituiti da capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti ad un’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento, nella zona industriale pratese, operante in violazione alla normativa vigente a tutela dei marchi registrati nazionali ed esteri. L’analisi della documentazione acquisita nel corso del controllo ha consentito di identificare anche il fornitore dei prodotti sequestrati in una ulteriore azienda operante nel Macrolotto. Al termine delle operazioni, i titolari delle attività commerciali sottoposte a controllo sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di commercializzazione di capi contraffatti.(Rin)