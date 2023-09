Scala: Sala, per rinnovo Meyer decisioni a inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Scala "quello che bisogna fare nei prossimi mesi, anche per rispetto di Meyer, che deve sapere se sarà rinnovato o meno, è necessario trovare un accordo tra i soci a inizio 2024". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano a margine degli Stati Generali della Cultura in corso al Castello Sforzesco. Serve "consenso tra tutti i soci fondatori sul nome, che sia Meyer o un altro", ha sottolineato, spiegando come da un lato, vi sia " la possibilità dell'incandidabilita che potrebbe non essere applicabile alla Scala" , dall'altro "la volontà dei soci di sostenere un nome o un altro". "Io avevo prospettato la possibilità di confermarlo fino alla fine del mio mandato, ma non intendo mettere il consiglio nelle condizioni di dividersi", ha concluso (Rem)