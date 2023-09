Brandizzo: Brunetta (Cnel), morti interpellano tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi vergogno, anche come presidente del Cnel, per quello che è avvenuto a Brandizzo: non si può morire di lavoro” e “queste morti interpellano tutti noi, a cominciare dalle istituzioni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), Renato Brunetta, nel suo saluto in occasione del convegno “Il senso del lavoro oggi” organizzato a Roma da Unioncamere. (Rin)