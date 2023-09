Spagna: Sumar, difficile approvare indulti indipendentisti prima dell'investitura di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della piattaforma di sinistra spagnola Sumar, Ernest Urtasun, ha ammesso oggi la difficoltà di approvare una legge sull'amnistia per gli indipendentisti catalani coinvolti nel referendum illegale del 2017 prima della possibile investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. Per questa ragione, Urtasun ha invitato i partiti pro-indipendenza a "non farsi ossessionare" dalle scadenze. "Pensare che tutto possa essere approvato prima dell'investitura è un po' difficile, nel senso che le scadenze del Congresso dei deputati e del Senato e quelle dell'investitura sono molto diverse", ha detto il portavoce di Sumar in un'intervista a "Rne". Urtasun, che ha sottolineato di percepire una "volontà di accordo" tra le parti ed ha riconosciuto che i colloqui sono "complessi", ma ha assicurato che stanno avanzando "a un buon ritmo e in modo ragionevole". Riguardo all'appello dell'ex presidente del governo del Partito popolare (Pp), Jose María Aznar, a mobilitarsi contro l'amnistia, Urtasun ha sottolineato che è "totalmente fuori luogo" e che "è più simile a un golpe" che alle dichiarazioni di un ex presidente.(Spm)