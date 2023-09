Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- PiemonteOre 10, Milano, Camera di commercio CIAA Milano Monza Brianza Lodi, via Meravigli 7, l’assessore Gabusi partecipa come relatore al convegno "La logistica al servizio delle imprese e del Paese - Multimodalità, priorità strategiche, investimenti, modal shift", organizzato da Uniontrasporti-Mercitalia LogisticsOre 10, Torino, Azienda Zero, via San Secondo 29bis, l’assessore Marrone interviene alla conferenza stampa di presentazione di Comunic@ensOre 10, Torino, Green Pea, via Fenoglietti 20, l’assessore Marnati partecipa all’apertura della prima edizione degli Stati generali Mondo del Lavoro della SostenibilitàOre 10, Torino, Palazzo Carpano, via Maria Vittoria 4, l'assessore Protopapa presenzia all'evento "Campagna Amica e l'agricoltura sociale in un mondo di opportunità": alle ore 12.30 interviene l’assessore Chiorino (segue) (Rpi)