Ue: Vestager, la Bei va riformata (2)

- "Il concetto stesso di uso doppio (dual use in inglese) del materiale sta cambiando. In passato, le invenzioni militari sarebbero state usate a fini civili. Oggi le cose vanno anche nel senso inverso. È un tema che andrà discusso". Sempre a proposito di tecnologia, il ritardo europeo rispetto alla Cina o agli Stati Uniti rimane enorme, malgrado gli sforzi di questi anni: "Non posso giudicare il ruolo della Bei in questo frangente. Credo però che vi sia un fallimento del mercato nel finanziare il passaggio di innovazioni dallo stadio di prototipo alla produzione in serie. In molti casi, le imprese possono ottenere aiuti dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, da Singapore, quasi mai dall'Europa. La banca ha certo un ruolo da giocare in questo campo". Per quel che riguarda infine la possibilità di usare denaro comunitario per investire nel capitale di aziende all'avanguardia: "Già oggi il Consiglio europeo per l'Innovazione sta investendo circa 10 miliardi di euro. Ha creato una decina di 'aziende unicorno' e un centinaio di attività economiche del valore di oltre 100 milioni di euro. La necessità è ovvia. Anche il percorso da seguire è ovvio, in modo da rendere l'Europa più dinamica e progredita", ha concluso Vestager. (Res)