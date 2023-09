Russia-Ucraina: presidente montenegrino Milatovic, siamo allineati all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jakov Milatovic aveva cinque anni quando la Jugoslavia cadde in pezzi: "Fu una cosa terribile, eravamo il Paese più ricco dell'Europa dell'Est e diventammo il più povero". Oggi ne ha 36 e, da presidente del Montenegro, sente molta empatia con gli ucraini: "Kiev - dice Milatovic al 'Corriere della Sera' a margine della sua visita a Roma - sta soffrendo tremendamente. A noi è servito un tempo infinito per riprenderci. Questa guerra è ancora più brutale, l'aggressione russa è terribile ed è chiaro che Mosca dovrebbe assolutamente ritirarsi". Poi spiega come sono cambiate le relazioni con Mosca dall'inizio dell'invasione in Ucraina: "Dal primo giorno abbiamo avuto la stessa posizione dell'Unione europea. Abbiamo approvato le sanzioni, aperto le frontiere ai profughi, quasi il 10 per cento della nostra popolazione al momento è composta da rifugiati ucraini. Siamo un Paese piccolo ma il 10 per cento del nostro budget militare è stato usato per sostenere Kiev. Da membro della Nato abbiamo appoggiato la linea decisa al vertice di Vilnius". (segue) (Res)