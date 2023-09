Russia-Ucraina: presidente montenegrino Milatovic, siamo allineati all'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è sempre stato una meta turistica importante per i russi ed è anche considerato un paradiso dei suoi oligarchi: "Abbiamo cercato di incrementare il flusso di turisti che provengono da altri Paesi, per esempio dall'Asia centrale o dai Paesi del Golfo. Abbiamo già introdotto i voli diretti con Kazakistan, Uzbekistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Poi da noi vengono tantissimi europei. Siamo riusciti ad evitare che la guerra distruggesse questo settore. Quanto agli oligarchi la loro presenza è stata alta dal 2005 al 2010 quando erano appoggiati dal regime precedente". Il presidente osserva inoltre che "in Montenegro, come ovunque in Europa e nel resto del mondo, dobbiamo difenderci dalle notizie false. Quello che ci aiuta è l'adesione alla Nato, di cui siamo membri dal 2017. L'anno scorso abbiamo subito un forte attacco informatico al sito web del governo che abbiamo superato anche con il supporto dei nostri alleati, dalla Ue agli Usa". (segue) (Res)