Russia-Ucraina: presidente montenegrino Milatovic, siamo allineati all'Europa (3)

- Milatovic ha promesso di far entrare il Montenegro nella Ue: "L'invito del presidente Mattarella è stato una buona opportunità per ottenere un appoggio ancor più forte dall'Italia sul nostro ingresso nella Ue. Ed è lo stesso messaggio che ho colto nelle sue parole. Domani (oggi) incontrerò la premier Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana e anche a loro dirò che i Balcani occidentali saranno stabili solo quando faranno parte dell'Ue, ora sono un immenso buco nel mezzo dell'Europa. L'adesione del Montenegro significherebbe anche per loro che l'allargamento è ancora possibile", ha concluso Milatovic. (Res)