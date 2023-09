Russia-Corea del Nord: Putin incontra Kim, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha proposto di discutere questioni di cooperazione economica e umanitaria. Il video dell'inizio dei colloqui dei due leader è stato pubblicato dall'ufficio stampa del Cremlino. "Ovviamente dobbiamo parlare di questioni di interazione economica, di natura umanitaria, della situazione nella regione", ha detto Putin all'incontro che si tiene al Cosmodromo di Vostochny. Il capo dello Stato Russo ha poi ringraziato Kim per la sua visita in Russia. "Questa volta, come abbiamo concordato, ci incontriamo al nostro cosmodromo, il Cosmodromo Vostochny. Siamo orgogliosi di come questo settore si sta sviluppando. Questa è la nostra nuova infrastruttura", ha proseguito Putin. Il capo del Cremlino ha notato infine che l'incontro si svolge in un momento speciale, perché il 9 settembre la Corea del Nord ha celebrato i 75 anni dalla sua fondazione. "75 anni di relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi. Permettetemi di ricordarvi che il nostro Paese è stato il primo a riconoscere lo Stato sovrano indipendente della Repubblica Democratica Popolare di Corea", ha concluso Putin. (Rum)