Russia-Cina: Mosca annuncia visita di ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Mosca il 18 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, visiterà la Russia il 18 settembre per tenere colloqui con il suo omologo russo, Sergej Lavrov. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "E' prevista una discussione di un ampio spettro di questioni di interesse delle relazioni bilaterali, compresi i contatti ai più alti e alti livelli", ha detto Zakharova in un briefing con i giornalisti. La portavoce ha aggiunto che i ministri discuteranno anche il rafforzamento della cooperazione in ambito internazionale, il lavoro congiunto nelle organizzazioni internazionali e il conflitto in Ucraina. (Rum)