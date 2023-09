Russia-Corea del Nord: Kim Jong Un, nostre relazioni con Mosca sono una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami di Pyongyang con Mosca sono una priorità assoluta della Corea del Nord. E' quanto ha affermato il leader nordcoreano, Kim Jong Un, parlando all'incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. "La nostra amicizia ha radici profonde, e la prima priorità per il nostro Paese ora sono le relazioni con la Russia", ha dichiarato Kim durante i colloqui che si sono svolti presso il Cosmodromo Vostochny. Il leader nordcoreano ha ringraziato Putin per l'invito in Russia, aggiungendo che la visita si sta svolgendo "in un periodo molto importante." "Vogliamo sviluppare ulteriormente i legami (con la Russia). Abbiamo sempre sostenuto tutte le decisioni del presidente Putin e le decisioni del governo russo", ha dichiarato Kim. Il leader della Corea del Nord ha anche espresso fiducia nel fatto che l'incontro contribuirà allo sviluppo delle relazioni bilaterali, portandole ad un nuovo livello. Infine, Kim ha aggiunto che la Corea del Nord sosterrà sempre la Russia "nella lotta contro l'imperialismo".(Rum)