Singapore-Malesia: premier Anwar Ibrahim in visita di lavoro

- Il primo ministro e ministro delle Finanze della Malesia, Anwar Ibrahim, è a Singapore oggi per una visita di lavoro, per intervenire all’Asia Summit organizzato dal Milken Institute. Inoltre, insieme alla moglie sarà ospite del premier singaporiano, Lee Hsien Loong, e della consorte per un tè. Il leader malesiano è accompagnato da una delegazione governativa comprendente i ministri del Commercio e dell’industria, Tengku Zafrul Aziz, e degli Esteri, Zambry Abd Kadir, e alcuni funzionari. (Fim)