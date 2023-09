Sardegna: vendemmia 2023, calo stimato del 20-30 per cento ma produzione di ottima qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la vendemmia di quest’anno deve fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici. Se nel 2022 la produzione di vino nell’isola aveva affrontato il problema delle gelate, quest'anno sono state siccità e grande caldo a frenare le produzioni. La raccolta delle uve è iniziata in tutta la regione e secondo un primo rilevamento Coldiretti Sardegna sull’andamento della vendemmia in corso, il calo produttivo si stima attorno al 25-30 per cento su base regionale, dato leggermente superiore a quello stimato da Ismea che parla, per l’isola, di -20 per cento con un passaggio dai 533 mila ettolitri di vino e mosto raccolti nel 2022 ai potenziali 427 mila del 2023."Al di là di come si chiuderà l’annata 2023 e di quale sarà, su base regionale il dato produttivo finale, bisogna affrontare in modo decisivo il tema del clima - sottolineano il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba - è necessario mettere in campo un serio dibattito che porti a proposte su larga scala per invertire l’effetto degli eventi avversi che stanno creando sempre più danni al nostro comparto - aggiungono - nel processo di difesa dalle avversità atmosferiche risulta determinante al contempo l’innovazione tecnologica - concludono Saba e Cualbu - è comprovato che le aziende più strutturate e che utilizzano strumentazioni di precisione, big data, tecnologie d'irrigazione all’avanguardia e sistemi informatici, si difendono meglio dall’impatto delle calamita naturali”. (segue) (Rsc)