Sardegna: vendemmia 2023, calo stimato del 20-30 per cento ma produzione di ottima qualità (3)

- Va decisamente meglio nell’Oristanese con una situazione a macchia di leopardo ma che, comunque, non segnala grandi cali rispetto alla passata vendemmia. "Siamo appena partiti con il taglio ma al momento la situazione non è male - spiega Davide Orro dell’omonima azienda di Tramatza - nel territorio la situazione è a macchia di leopardo considerati i danni in alcune aree per peronospora e caldo. In generale con il supporto tecnico che si offre ai vigneti e l’aiuto dell’irrigazione abbiamo limitato i danni - dice - considerato che veniamo da un 2022 di basse produzioni, oggi, abbiamo migliorato anche se non siamo al massimo dei quantitativi possibili”. Alti e bassi anche nel Nuorese dove gli effetti del clima hanno dettato la vendemmia 2023. In alcune zone il calo produttivo è stato molto forte a causa della grandine, del caldo torrido con temperature oltre 35 gradi e per gli ingenti danni della peronospora. Altre aree hanno retto bene gli eventi atmosferici. “Anche la Sardegna è davanti a evidenti annate del tutto anomale rispetto a quello a cui eravamo abituati - sottolinea Andrea Sedilesu dell’omonima e storica cantina di Mamoiada - ma le difficoltà sulla produzione (non sulla qualità) dell'annata dovrà essere utile per averla come punto di riferimento per metterci in moto e contrastare gli eventi avversi”. (Rsc)