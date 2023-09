Francia-Italia: presentata all'ambasciata italiana la nuova stagione della Scala di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo anno consecutivo si è tenuta ieri mattina, nella suggestiva cornice del Teatro Siciliano dell'ambasciata d'Italia a Parigi, la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione del Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro e del sovrintendente Dominique Meyer. Alla vigilia del lancio degli abbonamenti che partirà da gennaio 2024, la nuova piattaforma streaming LaScalaTv, e il calendario scaligero 2023/2024 di opere, balletti e concerti, sono stati svelati a giornalisti, rappresentanti istituzionali e mecenati del mondo culturale della capitale francese. Nella serata, l'Orchestra e il Coro della Scala, diretti rispettivamente da Riccardo Chailly e Alberto Malazzi, hanno aperto la stagione del prestigioso Theatre des Champs Elysées con un programma d'eccezione interamente dedicato a Giuseppe Verdi. La tappa parigina conclude a sua volta la tournée europea che ha visto l'Orchestra e il Coro della Scala esibirsi in altre grandi città come Vienna, Amburgo, Amsterdam e Lussemburgo. (segue) (Frp)