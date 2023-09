Francia-Italia: presentata all'ambasciata italiana la nuova stagione della Scala di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo saluto introduttivo l'ambasciatrice D'Alessandro ha espresso grande soddisfazione per le collaborazioni fra il Teatro alla Scala e le più importanti istituzioni culturali francesi, richiamando al riguardo l'impegno che Italia e Francia hanno assunto con il Trattato del Quirinale "di rafforzare la cooperazione fra istituzioni e artisti italiani e francesi, favorire gli scambi, sostenere iniziative congiunte, facilitare le coproduzioni, in particolare nelle arti performative". L'ambasciatrice D'Alessandro ha inoltre sottolineato come "l'apertura da parte dell'Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala della stagione del Theatre des Champs Elysées si inserisca nel quadro di un anno di eccezionale visibilità per la cultura italiana a Parigi, già segnato lo scorso aprile dalla partecipazione dell'Italia come ospite d'onore al Salone del Libro di Parigi e, successivamente, dall'inaugurazione nel mese di giugno scorso da parte dei due Presidenti della Repubblica della mostra Napoli a Parigi al Louvre". (segue) (Frp)