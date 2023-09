Francia-Italia: presentata all'ambasciata italiana la nuova stagione della Scala di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrintendente Meyer ha per parte sua dichiarato: "Siamo particolarmente felici di essere ancora una volta a Parigi, ospiti dell'Ambasciatrice D'Alessandro in questa magnifica sede, ad incontrare la stampa e le istituzioni culturali francesi. Quest'anno è per noi un'occasione speciale per tre ragioni. La prima è che si conclude stasera al Theatre des Champs-Elysées una tournée europea che ha visto l'Orchestra e il Coro della Scala diretti da Riccardo Chailly portare i grandi cori di Verdi in otto città, con sale esaurite e un successo incandescente. La seconda è che la Stagione che presentiamo sarà straordinariamente ricca tanto per l'opera quanto per i balletti e i concerti, e porterà a Milano i principali direttori, registi e solisti della scena internazionale. La terza è che annunciamo per gennaio 2024 l'apertura degli abbonamenti per LaScalaTv, il nostro canale streaming che permette agli appassionati di tutto il mondo di seguire opere, balletti, concerti e spettacoli per i bambini ma anche spettacoli storici del Teatro. Quella che presentiamo oggi, anche grazie alla collaborazione delle nostre rappresentanze diplomatiche, è una Scala in ottima salute che parla sempre di più a una platea globale". (Frp)