Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

- - Incontro per parlare della mobilità sostenibile a Roma, il primo appuntamento in cui si confronteranno l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale e gli operatori vincitori del bando cittadino per la sharing mobility. Oltre all'assessore Eugenio Patanè, interverranno Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing, Alessio Raccagna (Lime), Andrea Giaretta, Giorgio Cappiello (Bird), Gabriele Ferrazzano (Enjoy).Roma, Casa delle tecnologie in piazzale della stazione Tiburtina (ore 11)- Inaugurazione della biblioteca scolastica dedicata a don Gallo a Tor Marancia. A seguire, alle ore 17:30, iniziativa pubblica con il segretario generale Cgil. Maurizio Landini, alla Villetta Social Lab.Roma, la Villetta Social Lab, via degli Armatori 3 (ore 17) (Rer)