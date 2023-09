Libano: calma precaria in campo profughi Ain al Hilweh dopo incontro tra Fatah e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una calma precaria ha caratterizzato nella notte il campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel Libano meridionale, interrotta da sporadici colpi di arma da fuoco, dopo l’incontro di ieri tra le delegazioni del movimento laico Fatah (cui appartiene Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Anp) e del movimento di resistenza islamica Hamas. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Ieri sera, presso l’ambasciata dell’Anp a Beirut, si è tenuto l’incontro tra la delegazione di Fatah, guidata da Azzam al Ahmad, membro del comitato centrale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), e quella di Hamas, condotta da Musa Abu Marzouk, numero due del movimento. Entrambe hanno convenuto di porre fine a qualsiasi campagna mediatica, facendo appello agli organi di informazione di assicurare una copertura esatta di quanto accade ad Ain al Hilweh. In secondo luogo, le due delegazioni hanno concordato sull’importanza dell’impegno del Comitato di azione congiunta palestinese per l’imposizione del cessate il fuoco nel campo. In terzo luogo, hanno aderito alla decisione del Comitato di consegnare alla magistratura libanese le persone accusate dell’uccisione dell’ex capo della sicurezza di Ain al Hilweh, il generale Abu Ashraf al Armoushi (Fatah), dei suoi collaboratori e di Abdulrahman Farhoud (Hamas). Nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’incontro, inoltre, Fatah e Hamas hanno deciso di facilitare il ritorno nel campo delle persone fuggite o sfollate durante gli scontri e di evacuare prima possibile le scuole. Infine, le due delegazioni hanno convenuto di portare avanti il coordinamento con le autorità libanesi. (Lib)