Spagna: morta una donna e 27 feriti in un incendio presso una residenza per anziani nelle Asturie

- Almeno una donna è morta e 27 persone sono rimaste ferite in un incendio avvenuto all'alba di oggi presso una casa di riposo nel comune di Siero, nelle Asturie in Spagna. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", i feriti sono stati vittime di inalazione da fumo ed il più grave è un operaio di 46 anni che è stato portato all'ospedale universitario centrale delle Asturie (Huca) di Oviedo. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio era ben sviluppato, in particolare al primo piano, ed i soccorritori hanno dovuto evacuare i 74 residenti e i lavoratori. (Spm)