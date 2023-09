Iraq-Libia: Baghdad esprime solidarietà a vittime ciclone “Daniel”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ribadito la solidarietà del governo di Baghdad con il popolo della Libia, dopo il disastro provocato dal ciclone sub-tropicale “Daniel” nelle regioni orientali del Paese nordafricano. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso ieri dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “A nome del governo e del popolo iracheno, esprimiamo solidarietà fraterna con il popolo libico, di fronte alla terribile catastrofe umanitaria (…) che ha colpito l’est della Libia, in particolare la città di Derna”, si legge nel comunicato. “Porgiamo le più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime (…) e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”, continua il comunicato di Sudani. “Il governo della Repubblica dell’Iraq è pienamente disposto a tendere la mano agli sforzi per i soccorsi, a portare aiuto alle persone colpite e a offrire assistenza immediata per ridurre la portata della catastrofe”, continua il comunicato di Sudani, “per dovere umanitario e per la fratellanza tra i popoli iracheno e libico”. (Irb)