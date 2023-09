Russia-Regno Unito: Zakharova, protesta a Londra per addestramento sabotatori ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia presenterà una nota di protesta al Regno Unito in relazione alle informazioni secondo cui Londra sarebbe stata impegnata nell'addestramento di gruppi di sabotaggio ucraini che pianificavano attacchi in Russia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Intervenendo a margine del Forum economico orientale a Vladivostok ieri, il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che alcuni sabotatori ucraini catturati in Russia hanno ammesso di essere stati addestrati da istruttori del Regno Unito. "Sì, naturalmente, invieremo una (nota di) protesta e la trasmetteremo a Londra sia attraverso canali aperti, rendendola pubblica, sia attraverso canali diplomatici", ha detto Zakharova, sottolineando come Mosca ritenga queste azioni "inaccettabili". (Rum)