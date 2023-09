Migranti: Toti, ci aspettano flussi importanti, abituati a chiusura della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei migranti è un “tema sul quale da sempre la politica dovrebbe fare meno polemica. Oggi la situazione nel Nordafrica è molto complessa, ci aspettano flussi importanti”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “La Francia ha sempre fatto questa politica di chiusura, siamo abituati”, ha aggiunto commentando le ultime dichiarazioni del ministro francese Darmanin. Per Toti "finché non si lavorerà a soluzioni di lungo periodo saremo chiamati a gestire questo flusso” ma bisogna “pensare anche a come integrare queste persone”.(Rin)