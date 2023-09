Ucraina: Kiev sferra attacco missilistico contro Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Ucraina hanno sferrato un attacco missilistico contro la città di Sebastopoli, in Crimea, nelle prime ore di oggi, e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per respingere l'attacco. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'amministrazione russa locale, Mikhail Razvozhaev, aggiungendo che l'attacco ha causato un incendio "presso una struttura non civile" nel porto della città. L'entità dell'attacco al momento non è nota. (Rum)