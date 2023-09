Ucraina: attacco missilistico contro Sebastopoli causa 24 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco missilistico sferrato stamattina dalle forze armate dell'Ucraina contro la città di Sebastopoli, in Crimea, ha causato almeno 24 feriti. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'amministrazione russa locale, Mikhail Razvozhayev fornendo un primo aggiornamento del bilancio dell'attacco. Razvozhayev aveva già riferito che le difese aeree si erano attivate nelle prime ore di oggi per respingere un attacco missilistico, e aveva reso noto che l'attacco ha causato un incendio "presso una struttura non civile" nel porto della città. (Rum)