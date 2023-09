Corea del Sud: Yoon nominerà nuovi ministri di Difesa, Cultura e Parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, effettuerà oggi un rimpasto parziale del governo nominando nuovi ministri di Difesa, Cultura e Parità di genere. Lo hanno anticipato funzionari del governo sudcoreano, secondo cui l'incarico di ministro della Difesa, sinora affidato a Lee Jong-sup, verrà probabilmente assunto dal deputato Shin Won-sik. Yoo In-chon, consigliere presidenziale speciale per la cultura e lo sport, verrà probabilmente nominato nuovo ministro della Cultura, e Kim Haing, che aveva servito nel comitato direttivo ad interim del Partito del potere dei nazionali, dovrebbe essere scelta come nuova ministra della Parità di genere. Il ministro della Difesa Lee aveva espresso ieri l'intenzione di rassegnare le dimissioni in risposta alle pressioni sempre più forti delle opposizioni parlamentari, che accusano l'ex tenente generale 63enne di aver interferito con le indagini sulla morte di un fante di marina. (Git)