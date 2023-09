Usa: omicida evaso in Pennsylvania è armato ed "estremamente pericoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danelo Cavalcante, un omicida condannato che due settimane fa è evaso dal carcere dove era detenuto in Pennsylvania, e che è stato recentemente avvistato a bordo di un furgone rubato, sarebbe armato ed "estremamente pericoloso". Lo ha reso noto la polizia dello Stato, secondo cui il ricercato ha sottratto un fucile da una abitazione privata. Le autorità della Pennsylvania hanno diffuso nel fine settimana alcune istantanee di una videocamera di sorveglianza che mostrano il 34enne fuggitivo, che avrebbe tentato di celare la sua identità cambiando vestiti e radendosi. Lunedì Cavalcante è stato nuovamente avvistato a poche decine di chilometri dal penitenziario da cui era evaso. L'uomo, condannato per aver ucciso la ex compagna di fronte al figlio di lei con ben 38 coltellate, è ricercato anche in Brasile per un altro omicidio. Le autorità ritengono l'uomo estremamente pericoloso, e hanno offerto un premio di 20mila dollari per qualsiasi informazione possa portare al suo arresto. (Was)