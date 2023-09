Medio Oriente: Gerusalemme, Unesco conferma status città vecchia come patrimonio in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per il patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha adottato all’unanimità la risoluzione sulla città vecchia di Gerusalemme, confermando la decisione di includerla nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Lo rende noto l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri giordano, Sinan al Majali, la risoluzione ha confermato appieno la posizione di Amman sulla città vecchia di Gerusalemme e le sue mura, come anche sui luoghi di culto islamici e cristiani. Di contro, ha aggiunto Majali, il documento adottato ieri all’unanimità dal Comitato per il patrimonio mondiale dell’Unesco ha privato di legittimità le misure adottate dalle autorità israeliane al fine di modificare lo status giuridico della città vecchia e dei suoi luoghi sacri, chiedendo la fine di tali “violazioni”. (Res)