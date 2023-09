Agroalimentare: direttore regionale El Waer, attesi ulteriori rincari sul riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del riso è aumentato del 9,8 per cento e nel prossimo periodo sono attesi ulteriori rincari. Lo ha dichiarato il direttore regionale per il Vicino Oriente e il Nord Africa presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Abdul Hakim el Waer, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. El Waer, infatti, ha illustrato all’emittente l’ultimo indice generale dei prezzi alimentari della Fao, che ha rilevato un calo medio del 24 per cento rispetto al picco raggiunto a maggio 2022, a causa della combinazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid 19, della guerra in Ucraina e dei fenomeni climatici estremi (come la siccità). Per la maggior parte dei cereali, in particolare grano e mais, e per gli oli vegetali, ha spiegato il direttore regionale della Fao, la diminuzione dei prezzi oscilla tra il 2 e il 3 per cento. Il costo dello zucchero, invece, ha registrato una riduzione inferiore, diminuendo dell’1 per cento. Di contro, il prezzo del riso, aumentato del 9,8 per cento, ha raggiunto il suo picco massimo degli ultimi quindici anni. Inoltre, secondo El Waer, le raccomandazioni indirizzate dalla Fao ai fornitori di generi alimentari (di preservare le catene di approvvigionamento e di distribuzione senza ostacoli) non sono state seguite. L’India, ad esempio, dopo lo scoppio del conflitto ucraino, ha bloccato le esportazioni di grano, provocando nel breve termine rincari significativi sui mercati internazionali. Un discorso analogo riguarda il riso, con molti Paesi che hanno adottato restrizioni alle esportazioni per preservare le loro riserve. Del resto, ha spiegato El Waer, molti Paesi, dall’Asia al Medio Oriente fino al Nord Africa, che dipendono in larga misura dalle importazioni di generi alimentari, subiscono notevoli pressioni, a causa delle incertezze sull’andamento dei prezzi sui mercati internazionali. (Res)