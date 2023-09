Russia-Corea del Nord: Kim arriva al Cosmodromo Vostochny e stringe la mano a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un è arrivato a bordo del suo treno blindato al Cosmodromo Vostochny, un remoto sito di lancio di razzi vettori nell'Estremo oriente russo, dove è stato accolto dal presidente della Russia Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi, che hanno trasmesso le immagini dell'arrivo del leader nordcoreano e della successiva stretta di mano con il presidente russo, che dovrebbe aver dato inizio all'incontro tra i due leader. La decisione del leader della Corea del Nord Kim Jong-un di recarsi in visita in Russia, intraprendendo la sua prima visita internazionale dal 2019, è un chiaro segnale della "importanza strategica" che Pyongyang attribuisce alle relazioni tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il leader nordcoreano in persona, citato stamattina dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". ("Kcna"). Secondo l'agenzia, "Kim Jong-un ha dichiarato che la sua visita nella Federazione Russa (...) è una chiara manifestazione dell'importanza strategica che il Partito del lavoro di Corea e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) attribuiscono alle relazioni Corea del Nord-Russia". Ieri i media di Stato nordcoreani hanno diffuso video e fotografie dell'arrivo di Kim in Russia, e del suo incontro con il ministro delle Risorse naturali e dell'Ecologia della Russia, Aleksandr Kozlov, che è anche presidente della commissione intergovernativa per la cooperazione con la Corea del Nord. L'incontro ha avuto luogo alla stazione ferroviaria di Khasan, situata sul territorio del Litorale. (Rum)