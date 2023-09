Arabia Saudita-India: Riad intende aprire ufficio per Fondo pubblico nel Gujarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) intende aprire un proprio ufficio nel Gujarat International Finance Tech-City (Gift), nuovo centro finanziario e tecnologico mondiale, nello Stato indiano del Gujarat. Lo ha dichiarato il ministro saudita dell’Investimento, Khaled al Falih, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Al Falih, ha spiegato che la decisione è giunta in risposta all’invito del ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, che ha impartito direttive al suo dicastero affinché apra a sua volta un ufficio a Riyad per promuovere gli investimenti diretti nel Regno. (Res)