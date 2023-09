Ucraina: "Cnn", forze russe ingannate da centinaia di imitazioni di armi a basso costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cnn" spiega che per limitare i costi, Metinvest ha dovuto compiere scelte precise nell'utilizzo dei materiali: l'impiego del compensato, ad esempio, consente di realizzare sagome che dall'alto possono essere confuse per i sistemi d'arma originali, ma che non producono il segnale termico necessario a "ingannare" le armi russe più sofisticate. D'altro canto, rivestire le imitazioni della quantità sufficiente di metallo produce risultati migliori. "La guerra è un affare costoso, e dobbiamo fare in modo che la Russia spenda più soldi possibile utilizzando droni e missili per distruggere le nostre imitazioni", ha dichiarato alla "Cnn" un portavoce di Metinvest. L'emittente televisiva cita ad esempio l'obice da 155mm M777, di cui gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina circa 150 esemplari. L'obice ha un prezzo unitario di diversi milioni di dollari, ma Metinvest è in grado di produrne imitazioni non funzionanti ad un prezzo inferiore a mille dollari, utilizzando materiali di riporto come vecchie condutture fognarie in metallo. "Non contiamo il numero di imitazioni che produciamo, ma il numero di quelle distrutte, e questa per noi è la cosa più importante. Più presto vengono distrutte, meglio è per noi", ha spiegato il portavoce, aggiungendo che l'azienda fatica a tenere il passo della domanda di nuove contromisure. (Was)