Russia-Corea del Nord: Kim visita con Putin il Cosmodromo Vostochny

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha rivolto "un gran numero di domande dettagliate" al presidente russo Vladimir Putin durante una visita guidata al Cosmodromo Vostochny, che i due leader hanno ispezionato stamattina nel corso della visita ufficiale di Kim in Russia. Lo riferiscono i media di Stato russi, aggiungendo che i due capi di Stato passeranno in rassegna tutti gli "oggetti chiave" del sito per i lanci spaziali. Kim è arrivato stamattina al cosmodromo, sito in una remota località della regione russa orientale di Amur, dove è stato personalmente accolto da Putin. I media russi hanno trasmesso le immagini dell'arrivo del leader nordcoreano a bordo del suo treno blindato speciale, del trasferimento al Cosmodromo su un convoglio di automobili e di una successiva stretta di mano con il presidente russo. (segue) (Rum)