Iraq-Iran: crescono i timori su possibili operazioni militari iraniane nel Kurdistan iracheno

- All’avvicinarsi del termine ultimo del 19 settembre, fissato dall’accordo di sicurezza tra Iraq e Iran, crescono i timori riguardo possibili operazioni militari della repubblica islamica nel Paese vicino, in particolare a Sulaymaniyah, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. L’accordo di sicurezza concluso da Iran e Iraq alla fine di agosto prevede, infatti, il disarmo e il trasferimento dei gruppi curdi di opposizione al governo della Repubblica islamica lontano dal confine tra i due Paesi. Media curdi e iraniani, dunque, riferiscono che Teheran intende esercitare pressione non solo sul governo federale di Baghdad e su quello regionale di Erbil, ma anche sulle forze politiche che controllano le aree dove si trovano campi di addestramento e postazioni dei gruppi curdi che si oppongono al governo della Repubblica islamica. In particolare, sul partito dell’Unione patriottica del Kurdistan (Upk), guidato da Bafel Talabani e particolarmente forte nella regione di Sulaymaniyah e nelle zone circostanti, dove, secondo Teheran, si troverebbe la maggioranza dei gruppi curdi di opposizione. (segue) (Irb)