Iraq-Iran: crescono i timori su possibili operazioni militari iraniane nel Kurdistan iracheno (2)

- Per questo, ieri, Talabani, di ritorno dalla sua visita a Teheran, dove aveva incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha avuto un colloquio, a Sulaymaniyah, con l’ambasciatore della Repubblica islamica a Baghdad, Mohammad Kazem Al-e Sadegh. L’obiettivo degli incontri, secondo fonti locali, sarebbe quello di prendere tempo, per scongiurare la possibilità di operazioni militari iraniane in Iraq. Oggi, intanto, è prevista la visita del ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, a Teheran, tesa a ribadire l’impegno di Baghdad nei confronti dell’accordo di sicurezza con l’Iran. Ieri, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, a Baghdad, Hussein aveva ribadito che il governo federale iracheno ha già adottato tutte le misure necessarie per trasferire le postazioni dei gruppi curdi di opposizione al governo iraniano lontano dal confine, nelle aree interne della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. (Irb)