Usa: leader repubblicano McConnell, impeachment mai positivo per il Paese

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha affermato che “una procedura di impeachment non è mai positiva per il Paese”, aggiungendo però di voler “lasciare spazio” al presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e ai colleghi di partito al Congresso. Parlando con i giornalisti, il senatore ha detto di non credere che McCarthy abbia “bisogno dei miei consigli” su come gestire la vicenda. “Siamo impegnati su altri temi, completamente diversi rispetto a quelli su cui sta lavorando la Camera”, ha aggiunto. Le parole di McConnell sono arrivate dopo che McCarthy ha affermato oggi di aver chiesto alle commissioni parlamentari competenti di avviare formalmente una procedura di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden, senza passare per una votazione alla camera bassa del Congresso. (Was)