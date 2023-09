Ue: Letta, necessario un Erasmus per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario avere un "Erasmus per tutti". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi, Enrico Letta, all'emittente radiofonica "France Inter". Letta ha spiegato che in occasione della prossima elgislatura europea è necessario creare "un grande progetto come l'Erasmus per gli studenti delle scuole superiori". "Grazie all'educazione si capisce subito, da quando si è molto giovani, si capisce che il prossimo non è il nemico", ha affermato l'ex premier.(Frp)